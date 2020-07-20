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20.07.2020 20:55
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о числе вылечившихся от коронавируса в Вооруженных силах

Текст: Юрий Гаврилов

Число выздоровевших от коронавируса в армии и на флоте постоянно растет. И эта тенденцию сохранятся почти два месяца.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По данным Минобороны на 20 июля, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 36 военнослужащих. Общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, начиная с марта, достигло в армии и на флоте 8 тысяч 121 человек. Кроме того, 25 569 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1211 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 904 пациента лежат в военных госпиталях. 46 изолированы по месту службы. Еще два десятка лежат в гражданских больницах и клиниках. А 241 изолированы на дому. Эти цифры ежедневно меняются. И они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии не носит "вихревого" характера и постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана почти двум с половиной тысячам пациентов, 426 из которых - гражданские. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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