Михаил Мишустин предложил ЕАЭС использовать таможенные и фискальные наработки России

Россия предлагает задействовать передовые таможенные и фискальные инструменты, которые используются в стране, для урегулирования разногласий при перемещении товаров через границы стран ЕАЭС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

В пятницу премьер-министры стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), собрались в Минске, чтобы очно обсудить дальнейшие пути интеграции.

До того как мир охватила пандемия, Михаил Мишустин успел лично познакомиться с коллегами по ЕАЭС в Алма-Ате в конце января. Но следующий межправительственный совет в апреле пришлось проводить в режиме видеоконференции. И только в середине июля премьеры смогли снова сесть за один стол. "Это свидетельство того, что коронавирусная инфекция, с которой столкнулись все наши страны, постепенно идет на спад", - заявил Мишустин на заседании.

Это совсем не означает, что инфекция, уносящая по всему миру тысячи жизней, больше не требует к себе особого внимания. "Борьба с ее распространением продолжается и требует объединения наших усилий", - указал российский премьер. Поэтому страны "пятерки" - Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия - утвердили комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в ЕАЭС. Он предусматривает обмен информацией, согласованное реагирование на вспышки инфекционных заболеваний, совместную разработку рекомендаций по лабораторным исследованиям.

Многие соседи, ранее отмечал Михаил Мишустин, в борьбе с коронавирусом ориентируются на Россию, и Россия, заверил он в Минске, готова делиться практическим опытом. Это касается и повышения квалификации медицинских работников, и предоставления тест-систем для диагностики коронавируса, реагентов и приборов для бесконтактного измерения температуры тела.

Коллеги в ходе личных встреч благодарили российского премьера за уже оказанную поддержку. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что его страна рассчитывает быть в числе первых, которые приобретут российскую вакцину от COVID-19. На переговорах с премьер-министром Киргизии Кубатбеком Бороновым подтвердили очередную партию гуманитарной помощи в виде 31 аппарата искусственной вентиляции легких, 70 прикроватных мониторов, пяти передвижных рентген-аппаратов, шести ультразвуковых аппаратов и 500 тысяч хирургических масок.

ЕАЭС, по мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с честью выдержал испытание пандемией, доказав свою жизнеспособность в кризисных ситуациях. Теперь союзу предстоит приложить усилия для быстрого восстановления экономических связей и дальнейшего развития. В мае главы государств в целом одобрили проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, попросив доработать ряд положений, чтобы осенью они могли принять окончательную версию программы. "Новая стратегия должна в полной мере обеспечить "четыре свободы" в союзе - устранить барьеры, изъятия и ограничения для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы", - заявил Михаил Мишустин.

Преодолением барьеров во взаимной торговле "пятерка" занимается на протяжении многих лет с разной степенью успеха. В этом году, рассказал председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, удалось устранить девять из 15 барьеров. "Правда, немножко приросли и новыми, но в принципе есть понимание, что препятствия, которые создаются на внутреннем рынке, необходимо решать", - отметил глава комиссии.

Премьер-министр Казахстана в Минске призывал решить вопросы со свободным перемещением товаров через границы. "Мы предлагаем задействовать для этого передовые таможенные и фискальные инструменты, которые используются в России, - обратился к коллегам Михаил Мишустин. - Понимаем, что такая работа потребует системных мер. В частности, пересмотра таможенных практик, гармонизации условий ведения бизнеса и перевода ряда процедур в цифровую форму".

Решением очередного межправсовета в ЕАЭС будет реализовываться карта индустриализации. Уже получены заявки на новые проекты в промышленности суммарной стоимостью 200 миллиардов долларов. Для обеспечения полной продовольственной безопасности стран предстоит осуществить мероприятия карты развития агроиндустрии. Союз подготовил и собственную космическую программу: группировка из пяти спутников займется дистанционным зондированием Земли для обмена информацией в рамках ЕАЭС.

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Итоги межправительственного совета российский премьер подвел на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Считаю, что мы очень плодотворно поработали: соответствующие документы подписали, практически везде мы договорились, есть компромиссы", - рассказал он.

Президент заметил, что главам правительств пришлось хорошо потрудиться. Особенно Михаилу Мишустину, ведь многие вопросы, по выражению белорусского лидера, завязаны на Россию. "Такая судьба Российской Федерации, которая должна быть локомотивом процессов, особенно экономических, на постсоветском пространстве", - подчеркнул Лукашенко. И еще он намеревался рассказать про "очень странные вещи", происходящие в Беларуси в предвыборный период.