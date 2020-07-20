Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, которые состоятся 9 августа. Эту информацию подтвердил 20 июля источник в Исполкоме Содружества, сославшись на приглашение, которое поступило в их адрес из МИД Беларуси.

Уже началось формирование миссии, информирует БЕЛТА, цитируя представителя этой международной организации Марию Гуцало. По ее данным, уже разосланы приглашения в страны СНГ с просьбой представить кандидатуры своих представителей в состав миссии наблюдателей от Содружества. А во вторник на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ будет согласована кандидатура руководителя миссии. "Исполком СНГ предлагает делегировать этот пост своего руководителя Сергея Лебедева", - уточнила она.

Кстати, по ее словам, сегодня будет направлено письмо в Центризбирком с просьбой аккредитовать первую партию наблюдателей от миссии Содружества. Планируется, что наблюдатели от СНГ посетят все регионы страны. А в день выборов, поясняет агентство, они будут на избирательных участках с момента их открытия и до завершения подсчета голосов. "Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании миссия озвучит 10 августа", - пояснили в Исполкоме.