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20.07.2020 18:09
Рубрика: Общество

Москалькова попросила омбудсмена Ломбардии защитить права россиянки Галаховой

Текст: Елена Новоселова

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение омбудсмену региона Ломбардия господину Карло Лио в защиту прав гражданки России Екатерины Галаховой. Женщина подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа гражданина Италии. Он не является биологическим отцом ее дочки, но именно ему итальянские органы опеки в настоящее время готовятся передать ребенка на воспитание.

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В письме российского омбудсмена рассказывается печальная история Екатерины. В браке с С. Роберто (по официально установленной причине бесплодия мужа) у нее в течение шести лет не получалось родить ребенка. После командировки в Россию женщина узнала, что беременна. Супруги договорились, что Екатерина будет рожать, и в 2010 году на свет появилась Юля.

Отношения в семье стали невыносимыми. "Муж стал агрессивным, что выражалось грубостью, оскорблениями и систематическими избиениями жены в течение двух лет. После нанесения очередных побоев С.Роберто сломал Е.А.Галаховой пальцы рук, у нее диагностировали сотрясение мозга средней тяжести, а также физическое истощение. Заявительница обратилась в полицию и ее вместе с дочерью переселили в так называемый "секретный дом", где скрывают женщин и детей, переживших домашнее насилие", - пишет итальянскому омбудсмену Москалькова.

В "секретном доме" Екатерина вместе с ребенком проживала около года. Супруг молил вернуться, и она сдалась: забрала заявление из полиции и подписала договор с Роберто.

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"Поскольку заключенный договор был на итальянском языке (заявительница не владеет итальянским языком, с супругом она разговаривает на английском языке), то она не осознавала, что в подписанном договоре с ее согласия прекращается уголовное расследование в отношении С.Роберто. После этого насилие к ней со стороны супруга продолжилось", - объясняет российский уполномоченный.

Боясь новых побоев, женщина решила вместе с дочерью переехать на другую улицу в том же городе, но сделала ошибку: не предупредила органы опеки.

Домашний тиран тут же написал заявление в полицию о краже ребенка, и органы опеки передали ему и его пожилой матери дочь на воспитание. А также в судебном постановлении официально предложили удочерить Юлию.

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Мало того, бывший супруг инициировал психологическую экспертизу Екатерины, которая проходила исключительно на итальянском языке, и по результатом было выявлено, что женщина страдает расстройством личности. Но по данным независимых психиатров, у нее нет психопатологий.

"С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый господин Лио, в рамках Вашего мандата обратить внимание судебных органов и органов опеки региона Ломбардия о необходимости для ребенка воспитываться с родной любящей матерью и оказать возможное содействие в возвращении Е.А.Галаховой с дочерью Юлией на территорию Российской Федерации", - заключает российский омбудсмен.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим В мире Европа Италия Президент Уполномоченный по правам человека

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