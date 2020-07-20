На Кубе впервые с начала пандемии не зафиксировано новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки на Кубе не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Об этом говорится в заявлении местного минздрава.

"Было проведено 2914 тестов на коронавирус, из которых ни один не оказался положительным", - сообщили в ведомстве. Таким образом, впервые за время пандемии не выявили новых случаев коронавируса за минувшие сутки.

Всего на Кубе с начала пандемии проведено боле 229 тысяч тестов, из которых положительными оказались лишь 2446 (87 из них закончились летальным исходом). Примечательно, что практически 90% выявленных случаев - 2123 - оказались завозными. В первую это свидетельствует об успешной стратегии властей по сдерживанию распространения коронавируса.

Тем временем в стране постепенно продолжают снимать карантинные ограничения. Возобновил работу общественный транспорт, открылись рестораны и музеи. Между тем пока не возобновлено авиасообщение. Аэропорты Кубы по-прежнему принимают исключительно грузовые и гуманитарные рейсы. При этом власти объявили об открытии для зарубежных туристов нескольких курортных зон и расположенных рядом аэропортов для чартерных рейсов.

Однако по состоянию на сегодняшний день на Кубу пока не прилетело ни одной туристической группы.