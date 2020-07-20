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20.07.2020 03:14
Рубрика: Власть

На сайте Минобороны открыли специальный раздел ко Дню ВМФ

Специальный мультимедийный раздел, посвященный главному военно-морскому параду 26 июля, открыли на сайте Минобороны России. Схемы построения кораблей, ключевые моменты предстоящего мероприятия в Санкт-Петербурге и Кронштадте, теперь доступны для предварительного изучения.

Фото: Константин Завражин/РГ
Как ВМФ готовится к главному морскому параду

"46 кораблей, катеров и судов задействуют в военно-морском празднике в городе на Неве. Парадную линию у Дворцового моста возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава". Зрелищной будет и воздушная часть парада - 41 самолет поднимется в небо над Северной столицей", - сообщается в спецразделе ведомства.

Заглянув в новый раздел сайта Минобороны можно узнать, какими будут военно-морские парады 26 июля в Балтийске, во Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском, Каспийске, в Североморске и в Севастополе. Отдельная тематическая страница сайта посвящена истории создания российского флота. Здесь и подборка редких фотографий а также видеоэкскурсии по музеям флотов ВМФ России.

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