На железной дороге в Каталонии перед визитом короля устроили саботаж

В преддверии визита короля Испании Филиппа VI в Каталонию сторонники независимости этого региона устроили саботаж на железнодорожных путях скоростных линий. Как сообщают местные СМИ, сегодня рано утром они свалили и подожгли покрышки на пути поездов, следующих между Барселоной и Жироной с Фигерасом. В итоге четыре состава были вынуждены двигаться с задержками.

Как заявили сами протестующие, таким образом они выражают свое неприятие монархии (местные националисты стремятся создать из Каталонии независимую республику). Подобными акциями сопровождаются практически все визиты короля в регион.

После отмены карантина Филипп VI с супругой начал турне по стране, чтобы поддержать население на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и мерами по борьбе с ней. В планах монарха был и визит в Барселону, но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе и его окрестностях программа была сокращена. В итоге сегодня король побывает только в монастыре Поблет в провинции Таррагона.