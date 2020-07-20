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20.07.2020 11:24
Рубрика: Культура

Начались съемки второго сезона сериала "257 причин, чтобы жить"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Видеосервис START Фото: Видеосервис START
Фото: Видеосервис START

Оригинальный сериал видеосервиса START "257 причин, чтобы жить" в эпоху пандемии отказался очень актуальным для многих. И не только в нашей стране. Однако еще и до ситуации с коронавирусом эту работу оценили на международном уровне, пригласив в конкурс сериалов Каннского фестиваля Cannes Series (единственный проект из России). Смотр, правда, был перенесен и пройдет в Каннах в октябре - так что новости о нашем проекте мы еще услышим.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, этот сериал "пришелся по вкусу" одному из крупнейших мировых дистрибьюторов контента Beta Films - было очень приятно, когда они показали одну из серий в презентации, предваряющей в этом году работу кинорынка Каннского кинофестиваля Marche du Film.

И вот пришли еще хорошие новости - сериал получит свое продолжение. Съемочная группа вновь разбила тарелку и приступила к съемкам второго сезона. А в нем к основному актерскому составу (Егор Корешков, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин и другие) присоединились Александр Соколовский, Андрей Федорцов, Анна Глаубэ, Елена Великанова и Евгения Евстигнеева. Яркую историю Жени Коротковой, которую играет Полина Максимова, продолжат рассказывать режиссер Максим Свешников и автор сценария Алексей Ляпичев, а оператором второго сезона выступит Федор Стручев. Съемки киносериала пройдут в Москве и Московской области. Во втором сезоне будет 13 серий по 23 минуты.

В продолжении истории Женя, чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка, как зрители уже знают, не из робких. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь - не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь!

"Сериал "257 причин, чтобы жить" сделан невероятно, тут и потрясающие актерские работы, и интересный сценарий, и очень важная, актуальная тема. Я сторонник того, что позитивное мышление может уберечь от страшных историй. Поэтому я очень рад, что такой проект появился на нашем рынке, - говорит Александр Соколовский. - Персонаж, которого я играю - новая любовь Жени. Мы очень похожи в том, что я, так же как и мой герой, привык добиваться своего, привык бороться за свою любовь - и этими чертами Макс мне очень импонирует".

Фото: youtube.com
В России выходит откровенный сериал "Маленькие пташки"

"Я специально посмотрел первый сезон. Знаете, это как в рок-группе, здесь надо с правильной ноты войти в коллектив, потому что у них все уже идеально. Я очень старался в первом съемочном дне найти вот этот "диапазон правды", который исходит от ребят. Они тонкие, молодые и талантливые. Я многому у них учусь, - рассказывает Андрей Федорцов. - Я играю отца Жени, который появляется в начале сезона. Он неоднозначный человек. У меня будет много серьезных и интересных диалогов и монологов, которые заставят зрителей гадать, какой же он на самом деле отец и человек".

"Мы планируем поддерживать операторский взгляд, который был задан еще в пилоте, снятом два года назад, - делится художник-постановщик Андрей Белан. - Этой концепции мы придерживаемся до сих пор, в сериале будут присутствовать пастельные тона: нежные прекрасные голубые, зеленые, мятные цвета - мы их везде подчеркиваем и стараемся дополнять такими деталями интерьер".

Напомним, оригинальный сериал START "257 причин, чтобы жить" стал единственным проектом из России, который был выбран жюри для участия в основном конкурсе международного фестиваля Canneseries.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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