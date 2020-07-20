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20.07.2020 18:37
Рубрика: Власть

Назначен новый статс-секретарь министерства юстиции

Текст: Владислав Куликов

Глава государства подписал два указа, касающихся перестановок в Минюсте. Заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Логинов назначен на должность статс-секретаря - замминистра юстиции. В свою очередь, действующий статс-секретарь Вадим Федоров назначен еще одним заместителем главы Минюста. То есть он сохраняет свой статус, но будет курировать другие направления.

Фото: Машков Юрий/ТАСС
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Как напоминает ТАСС, Андрей Логинов с 1994 года занимал различные должности в Администрации президента по взаимодействию с Госдумой, с 1997 по 2000 год он был начальником управления президента по вопросам внутренней политики, затем занимал пост полпреда в Госдуме. В 2012 году был назначен замруководителя аппарата правительства.

Вадим Федоров с 9 августа 2017 года занимал должность замминистра юстиции, а с 2019 года - статс-секретаря.

Власть Право Правительство Минюст Президент

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