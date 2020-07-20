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20.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Названы вероятные уровни снижения рубля к доллару и евро

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

- На прошлой неделе давление на российскую валюту возобновилось. USDRUB выросла примерно на рубль, EURRUB прибавила два. Это ослабление легко связать как с новой волной внешнеполитического давления, так и с признаками настороженности инвесторов. Со стороны Запада Россия получала обвинения в попытках украсть наработки по вакцине от COVID-19, так и угрозы санкций в связи с реализацией "Северного потока-2". Это заставило инвесторов возвращать в котировки премию по санкционным рискам. Однако это временный фактор, не способный длительное время стать драйвером ослабления рубля, так как воспринимается многими как обычные дела и вялотекущий конфликт.

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Более устойчивое негативное влияние на рубль имеет высокий спрос на валюту со стороны инвесторов, которые опасаются новой волны распродажи на финансовых рынках. Одновременно с этим за счет низкого спроса на сырье и энергию, а также вследствие квот, компании снизили экспорт и продают меньше валюты на внутреннем рынке.

Кроме того, Минфин в рамках бюджетного правила сократил продажи валюты, что снизило поддержку рублю.

От Банка России также продолжают поступать "голубиные" сигналы. В руководстве банка делают прозрачные намеки на готовность еще раз снизить ставку 24 июля. Это снижает привлекательность активов в рублях для иностранных инвесторов, предпочитавших стратегию керри-трейда (покупки активов с более высокими процентными ставками и продажу - с низкими).

Одновременно с этим нефть застряла в диапазоне 42-43,5 доллара за баррель Brent, испытывая явные трудности с дальнейшим ростом. Технически такой "стеклянный потолок" для котировок выглядит предвестником вероятной распродажи. А новые максимумы числа заражений коронавирусом в мире настораживают рынки сырья, возвращая к жизни сомнения в прочности восстановления спроса. Одновременно с этим ОПЕК+ готовится наращивать добычу с августа. Рост предложения нефти при возросшей неопределенности вокруг рост спроса остановил ралли нефти.

Фото: iStock
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Дополнительный тревожный факт - корректировка рынков Китая и давление на акции высокотехнологичных компаний. На прошлой неделе появились первые возможные признаки усталости инвесторов от ралли, когда лидеры роста предыдущих месяцев стали чувствовать себя "хуже рынка". Традиционно это весьма неприятный фон для рубля.

Несмотря на то, что все вышеперечисленные факторы вряд ли можно назвать причиной для обвала рубля в ближайшие недели, все же они смещают баланс в сторону ослабления курса. По паре USDRUB внимания заслуживает отметка 73, а по EURRUB - 83. В случае уверенного роста выше этих уровней распродажи рублевых активов могут усилиться, дополнительно усилив давление на российскую валюту и вернув волатильность на российский рынок. Успокоение мирового и российского рынков, напротив, способны вернуть интерес к рублю, ведь до сих пор держать долгосрочную ставку на падение рубля - весьма дорогостоящее занятие.

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