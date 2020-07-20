Не стало автора олимпийского мишки художника Виктора Чижикова

Новости

На ВДНХ открывается цикл лекций об искусстве 17:48
Резидентам 12 районов Москвы расширили зону парковок 17:47
Лукашенко назвал Тухманова одним из выдающихся композиторов современности 17:41
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой 17:34
Назван допустимый вес посылок заключенным 17:23
Путин подписал закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе 17:18
Один день содержания под стражей зачтут за два дня принудительных работ 17:16
В ЛДПР назвали кандидата на пост главы комитета по спорту 17:09
В Ростове семилетний ребенок погиб от удара током на детской площадке 17:05
Провалившаяся в России корейская марка показала электрокроссовер 17:04
Путин разрешил охотникам регулировать численность животных 17:03
"Спартак" обратился в судейский комитет после матча против "Зенита" 17:03
"Джокер" возглавил рейтинг фильмов по числу жалоб на них британцев 17:01
В Алуште туристы застряли на колесе обозрения 17:00
Жителей Коми лишили средств с помощью приложения для смартфонов 17:00
Путин разрешил муниципалитетам выделять жилье участковым 16:57
Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям 16:56
У росгвардейцев появилась присяга 16:55
Путин обязал ФСИН сообщать регионам об освобождении заключенных с опасными болезнями 16:54
Власти Испании отказались от проведения в этом году парада 12 октября 16:52
На Кубе впервые с начала пандемии не зафиксировано новых случаев COVID-19 16:51
Росгвардейцы спасли ребенка, запертого в машине в 37-градусную жару 16:49
На горе Арарат найдены следы древнейшей жизни 16:47
Изменен порядок выдачи жилищных субсидий для северян 16:42
Прощание с вице-губернатором Самарской области пройдет 21 июля 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 17:36
Рубрика: Культура

Не стало автора олимпийского мишки художника Виктора Чижикова

Текст: Наталья Лебедева
Ушел из жизни легендарный и народный по духу, а не по званию, художник Виктор Александрович Чижиков. Это он придумал мишку, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, и создал сотни запоминающихся образов литературных героев, на которых выросло ни одно поколение ребятишек.
Фото: Вячеслава Ун Да-сина/ТАСС Фото: Вячеслава Ун Да-сина/ТАСС
Фото: Вячеслава Ун Да-сина/ТАСС

Виктор Чижиков родился 26 сентября 1935 года в Москве. Рисовать он начал уже в два года благодаря отцу Александру Чижикову, преподававшему в Московском архитектурном институте (МАРХИ). В школе Чижиков-младший начал рисовать карикатуры и шаржи, а в девятом классе решился показать свои работы знаменитым Кукрыниксам. После школы он поступил в Московский полиграфический институт, который окончил в 1958 году.

Фото: РИА Новости
40 лет назад в Москве стартовала XXII Олимпиада

С 1955 года Виктор Чижиков работал в журнале "Крокодил", с 1956 - в "Веселых картинках", с 1958 - в "Мурзилке". Работал во многих других периодических изданиях, в том числе - в "Пионере", "Пионерской правде", "Юном натуралисте", "Вокруг света".

А потом в его жизни появились детские книги. Первой книгой, которую проиллюстрировал Виктор Александрович, стала "Тайна детской коляски" Виктора Драгунского, вышедшая в издательстве "Малыш" в 1960. Стиль художника не спутаешь ни с чем - веселые и яркие, трогательные и очень милые, добродушные и совсем не страшные герои детских книг будто оживают на страницах и будоражат детское воображение. Именно такими они и полюбились маленьким читателям. Как он сам не раз признавался, даже самых плохих персонажей он всегда старался нарисовать смешными, чтобы не напугать маленьких читателей.

Среди книг, проиллюстрированных Виктором Чижиковым, - "В стране невыученных уроков" Л.Б. Гераскиной, "Аля, Кляксич и буква А" И.П. Токмаковой, "Огниво" Х.К. Андерсена, "Лесная академия" С.В. Михалкова, "Игрушки" А.Л. Барто, "Волшебник Изумрудного города" А.М. Волкова, "Русачок" Б.В. Заходера, "Приключения Васи Куролесова" Юрия Коваля и многие-многие другие.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
Арт-объекты художников с мировым именем открылись на ВДНХ

Виктор Чижиков много раз получал дипломы Всероссийского и Всесоюзного конкурсов "Искусство книги". А в 1980 году стал обладателем почетного диплома IBBY (Международного совета по детской и юношеской книге) за иллюстрации к "Доктору Айболиту" К.И. Чуковского.

Но больше всего на свете Виктор Чижиков любил рисовать котов. Вместе с писателем Андреем Усачевым он создал альбом "333 кота" - художник придумал более 300 неповторимых котиков, а поэт написал веселые стихи.

Переоценить вклад Виктора Чижикова в искусство книжной иллюстрации невозможно. Он стал легендой при жизни, и его чудесные картины, шаржи, иллюстрации продолжат радовать ребятишек, любящих хорошие книги.

Культура Арт Общество Утраты

Главное сегодня

Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ семь иностранных организаций
Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится