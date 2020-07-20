Новейший сербский танк М84АS1 попал в ДТП

В Сербии военный тягач, перевозящий на полуприцепе танк, попал в серьезное дорожное происшествие. Инцидент зафиксирован в белградском районе Беле Водэ в минувшую пятницу.

A small accident happened in the army. No one was injured. M84AS1 was on trailer of the MAZ tractor when the brakes failed pic.twitter.com/HpjsyFUU6b — ZOKA (@200_zoka) July 17, 2020

Как сообщают местные источники, у автомобиля, по всей видимости, тяжелого четырехосного МАЗ-537, отказали тормоза, и он врезался в строения, расположенные в частном секторе.

Несмотря на то, что транспортное средство получило серьезные повреждения, водитель не пострадал.

Произошедшее объясняется старостью автомобиля, который был приобретен еще во времена существования СФРЮ и СССР.

Интересен груз, находившийся на трале. Он был укрыт брезентом, но можно увидеть дистанционно-управляемую 12,7-мм зенитную установку, применяющуюся только на новейшем танке М84АS1. Его первая демонстрация состоялась лишь в начале прошлого месяца.

Эта боевая машина получила современную систему управления огнем, в том числе тепловизионные камеры, а также динамическую защиту третьего поколения, способную противостоять управляемым противотанковым ракетам с тандемными боевыми частями. Ожидалась установка 1200-сильного дизельного двигателя и применение новых гусеничных лент. Судя по фотографиям, если танк и получил какие-то повреждения, они незначительные по своему характеру.

К сожалению, аварии и катастрофы, происходящие во время транспортировки военной техники, не редкость даже в самых технически оснащенных армиях.