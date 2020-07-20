Обострение обстановки в Южно-Китайском море не принесет выгоды никому

На днях госсекретарь США Майк Помпео начал активно нагнетать напряженность вокруг текущей обстановки в Южно-Китайском море, назвав заявление КНР о своем праве на суверенитет территории и о морских интересах в соответствующих акваториях "незаконными", тем самым провоцируя обострения и конфликты Китая с различными вовлеченными в процесс странами.

Все это происходит на фоне того, что американские военные самолеты и корабли регулярно прибывают в Южно-Китайское море ради демонстрации силы и провокационных действий, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Несмотря на то, что расположенные вне этого региона США не являются стороной, непосредственно вовлеченной в обсуждение вопросов Южно-Китайского моря, после вступления во власть нынешняя администрация Штатов уже совершила более 20 операций под предлогом т. н. "свободы судоходства", усугубляя милитаризацию в Южно-Китайском море. Только с начала июля этого года ВМС США уже дважды провели военные учения в регионе с участием двух авианосцев. Фактически США расшатывают мир и стабильность в регионе.

В настоящее время, когда Китай и АСЕАН активизируют консультации по общим нормам поведения в Южно-Китайском море, Майк Помпео и прочие политики стали активизировать свою активность в регионе, пытаясь столкнуть лбами стороны, вовлеченные в вопросы прав и интересов в Южно-Китайском море. США стремятся вывести на конфронтацию с Китаем страны АСЕАН, реализуя собственный стратегический план по сдерживанию развития КНР.

На фоне бурного распространения нового коронавируса в США "карта" Южно-Китайского моря стала одним из важных маневров некоторых американских политиканов для переключения интереса с внутренних противоречий и прикрытия неудач собственной противоэпидемической политики. Цель провокационных действий в Южно-Китайском море у американских политиканов заключается также в том, чтобы нагнетать напряженность и создать возможность продавать в регион вооружение - все для лоббирования интересов американских производителей и поставщиков оружия.

Представители соответствующих стран давно поняли, что американские политиканы, которые постоянно говорят о "преимуществах США", вовсе не заботятся об интересах стран АСЕАН. Они лишь рассматривают регион и его страны и народы как инструменты для реализации собственных экономических и политических интересов.

В настоящее время благодаря совместным усилиям Китая и стран АСЕАН, ситуация в Южно-Китайском море в целом характеризуется как стабильная и имеет тенденцию к улучшению. Консультации по кодексу поведения в Южно-Китайском море между Китаем и странами АСЕАН уже перешли во второй раунд. Это демонстрирует твердую приверженность сторон к совместной защите мира и стабильности в Южно-Китайском море и обеспечению свободы навигации в регионе.

Наряду с этим, благодаря сотрудничеству в сфере противостояния и сдерживания эпидемии COVID-19, отношения между Китаем и странами АСЕАН укрепляются и развиваются. В условиях пандемии КНР своевременно оказала посильную помощь странами АСЕАН, направила множество групп медицинских экспертов для практической помощи и обмена опытом. Стороны своими действиями даже в сложных условиях демонстрируют реальную приверженность формированию сообщества единой судьбы между Китаем и странами АСЕАН и содействуют его развитию.

На днях заместитель Генерального секретаря АСЕАН Кунг Фок опубликовал статью, в которой отмечается, что сотрудничество в сфере общественного здравоохранения между Китаем и странами АСЕАН способствует взаимной выгоде и обоюдному выигрышу.

В ходе телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин подчеркнул, что Филиппины готовы разрешать споры по поводу вопросов Южно-Китайского моря путем исключительно дружественных консультаций, а также намерены активно содействовать сотрудничеству на море и прилагать совместные усилия для защиты мира и стабильности в акватории Южно-Китайского моря.

Китай и страны АСЕАН намерены разрешать имеющиеся проблемы и отвечать на все вопросы с помощью собственной мудрости и опыта. Им не нужны ни посредники, ни те, кто готов при малейшей возможности подлить масла в огонь. Страны вне региона не имеют ни этического, ни политического, ни морального права вмешиваться в любые региональные вопросы.