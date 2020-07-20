Один день содержания под стражей зачтут за два дня принудительных работ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении времени принудительных работ.

Предусматривается, что в срок принудительных работ засчитывается время содержания осужденного под стражей в качестве меры пресечения, время следования в исправительный центр под конвоем. Также в указанный срок войдет время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному.

При этом один день содержания под стражей будут считать за два дня принудительных работ (сейчас - за один день принудительных работ), а один день следования в исправительный центр или краткосрочного выезда - за один день таких работ.