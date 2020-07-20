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20.07.2020 18:10
Рубрика: Экономика

Решительные меры

Отозванный маткапитал можно будет потратить только в течение полугода
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Порядок распоряжения средствами материнского капитала изменится в тех случаях, когда женщина сначала направляет маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, а затем отзывает свое решение еще до назначения пенсии. Если в течение полугода владелец сертификата не определится с использованием средств, они снова поступят на формирование будущей пенсии.
Материнский капитал будет автоматически возвращаться на накопление пенсии. Фото: Сергей Михеев/ РГ Материнский капитал будет автоматически возвращаться на накопление пенсии. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Материнский капитал будет автоматически возвращаться на накопление пенсии. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Это предусматривает законопроект, внесенный правительством в Госдуму. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, сегодня женщина, которая направила маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, в любое время может отозвать его и потратить на другие цели при условии, что пенсия ей еще не назначена.

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Все частные детсады можно будет оплатить за счет средств маткапитала

Однако участились случаи, когда решение меняется: например, отзывая средства маткапитала, женщина указывает новую цель, по которой в дальнейшем их не использует.

Помимо формирования накопительной пенсии женщины средства сертификата разрешается потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме того, семьи с низким доходом получают ежемесячные выплаты из средств маткапитала, если в них после 1 января 2018 года родился второй ребенок.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Законопроекты и комментарии Материнский капитал

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