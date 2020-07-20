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20.07.2020 22:10
Рубрика: В мире

Парламент Египта дал президенту право отправить войска в Ливию

Текст: Юрий Когалов

Парламент Египта выдал президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси мандат на отправку войск в Ливию для защиты национальной безопасности. Как передает ТАСС, специальное заседание проходило в закрытом режиме.

Фото: WAR SINAI / youtube.com
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"В ходе заседания были рассмотрены итоги прошедшего вчера совещания Совета по национальной обороне во главе с президентом республики и угрозы, которым государство подвергается с западного направления, и их влияние на нацбезопасность Египта. Совет единогласно одобрил отправку подразделений египетских вооруженных сил для выполнения боевых задач за пределами границ Египта с целью защиты его национальной безопасности на стратегическом западном направлении от действий вооруженных преступных милиций и иностранных террористов", - отмечается в официальном заявлении законодательного органа. В нем также говорится, что египетский народ никогда не допустит нападения или ущемления своих прав, готов защитить себя и своих соседей от любой опасности. По мнению депутатов, армия и руководство страны имеют конституционное и юридическое право определять, когда и где реагировать на них.

Отправка вооруженных сил за границу регулируется статьей 152 конституции Египта, требует согласования Советом по национальной обороне и одобрения двух третей депутатов парламента.

Напомним, в конце июня ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. По его словам, это необходимо и для обеспечения безопасности границ самого Египта.

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