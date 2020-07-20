Песков: Путин не делал прививку от коронавируса

Президент не делал прививку от коронавируса: вакцина еще не сертифицирована, объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, - сказал журналистам Песков. - Она еще не сертифицирована. Все-таки главе государства, наверное, несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять".

На уточняющий вопрос: но ведь многие уже испытывают, представитель Кремля ответил: "Есть, безусловно, добровольцы, которые испытывают".

Песков также сказал, что ему самому прививка "не особо нужна", потому что он переболел коронавирусом. Ему неизвестно о том, что кто-то вакцинировался от COVID-19 в администрации президента, о том, что там были какие-то добровольцы, которые участвовали в клинических программах апробирования прививок.

В числе тех, кто привился от коронавируса - глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он сам об этом рассказал, и Песков сегодня заявил журналистам, что слышал про это.

Вакцина действительно существует, действительно, в России "на выходе" несколько вакцин, об этом медицинские власти уже сообщали, заметил пресс-секретарь главы государства. На различных стадиях апробирования находятся несколько вакцин, и есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования, сообщил он.

"Вместе с тем, нет ни одной вакцины, которая уже завершила бы полный этап тестирования", - уточнил представитель Кремля.

"Пока еще рано говорить о вакцинации: нужно дождаться завершения и официального утверждения вакцины, выполнения всех необходимых процедур, чтобы она могла поступить для массовой вакцинации", - сказал Песков.

На вопрос, будет ли вакцина по-настоящему массовой или доступна только для отдельных категорий населения, пресс-секретарь президента пояснил, что, естественно, в первую очередь она будет доступна для тех, кто больше всего в ней нуждается - это люди в группах рисках и так далее.