Пять важных настроек iPhone, которые нужно проверить обязательно

iOS считается весьма защищенной операционной системой и обеспечивает разумный баланс безопасности. Однако от действий самого пользователя тоже зависит очень многое. В том числе и от того, как он настроил и использует девайс.

Вот какие советы по защите iPhone дает издание ZDNet.

1. Убедитесь в надежности пароля. В настройках "Face ID и код-пароль" или "Touch ID и код-пароль" нужно выбирать или произвольный буквенно-цифровой пароль, или произвольный цифровой код. Использовать 4-значный цифровой код не рекомендуется категорически.

2. Контролируйте заблокированный экран. iOS 13 с заблокированным экраном позволяет доступ к девяти функциям: "Сегодня", "Центр уведомлений", "Пункт управления", Siri, "Ответ сообщением", "Управление домом", Wallet, "Набор пропущенных" и "USB-акссесуары". Оставить активными имеет смысл разве что "Управление домом" и Wallet, считает обозреватель ZDNet. Особенно полезна опция блокировки USB-аксессуаров на заблокированном смартфоне - подключить к нему любой другой девайс будет невозможно без ввода пароля или разблокировки.

Настройка происходит в разделе "Face ID и код-пароль" - в открывшемся меню надо прокрутить вниз.

3. Найдите одинаковые и украденные пароли. В разделе "Пароли" есть меню "Рекомендации по безопасности". Там iPhone складывает все пароли, которые были украдены (числятся в соответствующих базах), являются слишком простыми или же используются одновременно для нескольких учетных записей. Прямо в этом же разделе можно быстро перейти на сайт и сменить пароль.

4. Установите минимальное время автоблокировки - 30 секунд. Так у злоумышленников будет меньше шансов получить доступ к смартфону.

5. Скройте предварительный просмотр превьюшек сообщений. В разделе "Уведомления" выберите параметр "Показ миниатюр - без блокировки". Теперь часть текста сообщений будет видна в уведомлениях только тогда, когда аппарат разблокирован.