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20.07.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Парадные расчеты

Почему в подъездах и офисах появляются автоматы по продаже продуктов
Текст: Светлана Ментюкова, Евгения Акулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Страх покупателей подхватить инфекцию в магазине привел к установке в жилых домах и офисах автоматов по продаже еды - не снеков, кофе и газировки, а именно повседневных продуктов питания. Если бы не пандемия, такая форма торговли так и осталась бы экспериментами нескольких торговых сетей.
В вендинговых автоматах теперь продают не только снеки. Фото: РИА Новости В вендинговых автоматах теперь продают не только снеки. Фото: РИА Новости
В вендинговых автоматах теперь продают не только снеки. Фото: РИА Новости

Минимаркеты, работающие по принципу вендинговых автоматов, появляются во многих странах, в России вслед за Москвой они уже устанавливаются во многих других регионах. Так, микромаркет от пермского ретейлера способен продавать до 70 видов продовольственных товаров, обеспечив едой офис на 200 человек или дом на 120 квартир. Покупатель сам забирает нужные товары и оплачивает их на станции самообслуживания.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В России появятся продукты с улучшенными экологическими характеристиками

Несмотря на снятие в большинстве регионов карантинных ограничений, люди продолжают предпочитать бесконтактные покупки, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Развитие формата торговли, позволяющего не покидать дом или офис, соответствует мировым трендам.

По прогнозам американского исследовательского центра Bachtelle & Associates, к 2022 году число микромаркетов в США достигнет 35 тысяч, а доходы от их работы в течение 10 лет вырастут до 1,6 млрд долларов.

В мире есть примеры и более экзотической реакции торговли на пандемию. Так, в апреля израильская компания Flytrex запустила в Северной Дакоте (США) доставку легких товаров из Walmart при помощи дронов прямо во двор дома клиента. По данным WSJ, в планах стартапа довести радиус полета до пяти километров. Жителям британского города Милтон-Кейнс продукты, заказанные через специальное приложение, доставляют 50 шестиколесных роботов. Этот способ покупок действует здесь еще с конца 2018 года, однако на фоне пандемии резко вырос спрос, и роботам приходится работать практически со всеми жителями города, поэтому Starship планирует удвоить число своих "сотрудников".

Фото: iStock
Как отличаются цены на продукты питания по регионам

Жители остальной части королевства могут воспользоваться сервисом "купи и забери", разработанным одной из крупнейших торговых сетей DIY. Он позволяет клиентам делать заказы онлайн и потом забирать их в определенном месте в заранее назначенное время без необходимости социального взаимодействия. Кстати, эта модель прижилась и в продажах авто, учитывая, что автосалоны все еще закрыты. Для британцев, предпочитающих совершать покупки офлайн, разработано приложение Ubamarket, сочетающее в себе функцию составления списков покупок с навигацией по безопасным зонам торгового зала и оплатой товаров. Еще дома клиент добавляет нужные товары в список, ориентируясь на который, приложение показывает самый короткий маршрут по торговому залу, попутно подсказывая, где находятся нужные товары; покупатель сканирует товары смартфоном и кладет их в корзину, а затем у кассы прикладывает телефон к считывающему устройству и оплачивает покупки.

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