Почти треть россиян готовы забрать вклады из банков

Около 30% россиян могу забрать из банков свои средства при дальнейшем падении депозитных ставок. Еще 36% вкладчиков не будут менять свою сберегательную стратегию. Таковы данные исследования "Росгосстрах банка" и НАФИ, которые обнародовало РИА Новости.

Тем временем ставки коммерческих банков продолжают падать. По данным Банка России, максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля в среднем вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.

"В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, но почти треть клинтов (30%) - заберут все средства из банка, а еще 2% - заберут средства частично", - сказано в исследовании.

Часть россиян готовы к альтернативным инструментам инвестиций в такой ситуации: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложатся 6%, а в недвижимость - 4% опрошенных. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.