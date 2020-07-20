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20.07.2020 08:29
Рубрика: Экономика

Почти треть россиян готовы забрать вклады из банков

Текст: Александр Проценко

Около 30% россиян могу забрать из банков свои средства при дальнейшем падении депозитных ставок. Еще 36% вкладчиков не будут менять свою сберегательную стратегию. Таковы данные исследования "Росгосстрах банка" и НАФИ, которые обнародовало РИА Новости.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке

Тем временем ставки коммерческих банков продолжают падать. По данным Банка России, максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля в среднем вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.

"В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, но почти треть клинтов (30%) - заберут все средства из банка, а еще 2% - заберут средства частично", - сказано в исследовании.

Часть россиян готовы к альтернативным инструментам инвестиций в такой ситуации: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложатся 6%, а в недвижимость - 4% опрошенных. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Экономика Финансы Банки

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