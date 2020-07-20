Подлинность останков царской семьи Романовых полностью подтверждена

Подлинность останков Николая II, его жены и детей подтвердила экспертиза, проведенная по делу об убийстве царской семьи Романовых. Она полностью завершена.

Как сообщило РИА Новости заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, среди исследуемых материалов были документы белогвардейского следствия, свидетельства участников убийства, а также о сокрытии тел.

Ученые проанализировали более двух тысяч исторических источников, полученных из более 15 российских и зарубежных архивов, в том числе были найдены новые документы, а некоторые "старые" еще раз тщательно проанализированы.

- Следственный комитет поставил вопросы: что происходило, начиная с отречения Николая II, и дальше: перевоз Романовых в Сибирь, Тобольск, в Екатеринбург. Очень масштабная экспертиза, - уточнил Евгений Пчелов.

Непосредственно идентификацией "екатеринбургских останков" занимались генетики из нескольких независимых друг от друга научных центров. Впервые останки семьи Романовых были найдены в 1991 году под Екатеринбургом и предположительно принадлежали царской чете, трем великим княжнам и их окружению. В 2007 году вблизи этого места нашли еще одно захоронение, вероятно, цесаревича Алексея и его сестры Марии.

В июле 2018 года комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что найденные в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останки принадлежат членам царской семьи и их окружению. Было установлено родство императора Александра III, останки которого с этой целью эксгумировали, и одного из погибших, идентифицированного учеными как Николая II.

До сих пор не было полной уверенности в принадлежности останков членам царской семьи, поэтому пять лет назад было решено возобновить расследование их гибели. По результатам проведенных в его рамках экспертиз в этом вопросе не осталось больше сомнений.