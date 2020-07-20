Пожарные ЦФО получили 60 новых автомобилей

60 новых легковых автомобилей получили сегодня сотрудники государственного пожарного надзора Центрального федерального округа. Торжественная передача автомобилей состоялась на территории мемориального комплекса Победы на Поклонной горе. Московские пожарные получили шесть авто.

"Все они будут использоваться для выполнения задач по доставке дознавателей и переносных экспертно-криминалистических лабораторий на места пожаров по грунтовым и асфальтированным дорогам. Высокая проходимость автомобилей позволит обеспечить контрольно-надзорные функции, мероприятия по профилактике пожаров городах и сельской местности, в том числе в труднодоступной", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Всего к началу ноября текущего года планируется поставить 462 новых автомобиля во все субъекты Российской Федерации. Аналогичные поставки техники спланированы ведомством и на следующий год", - отметил на церемонии вручения ключей главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.