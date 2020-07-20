Правительство выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

Для поддержки сельхозпроизводителей правительство задействует дополнительные отсрочки по налоговым платежам и кредитам.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил о подписании постановления, дающее аграриям, чьи сезонные виды деятельности включены в специальный перечень, право на отсрочку или рассрочку по налоговым платежам при условии, что половина их дохода получена от этих сезонных работ. "В обновленный документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций", - отметил глава кабинета министров.

Аграрии также получат возможность отсрочить платежи по льготным кредитам. "В первую очередь речь идет о краткосрочных - до одного года - льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году", - пояснил Мишустин. Такие займы можно будет продлить и получить отсрочку платежей по начисленным процентам. На отсрочку могут рассчитывать и заемщики, получившие инвестиционный кредит.

- Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 миллиардов рублей, из которых уже в этом году будет направлено 4 миллиарда рублей и в следующем - еще 6 миллиардов за счет перераспределения бюджетных средств, - заявил премьер.