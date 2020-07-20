Президент Южной Кореи заявил о прогрессе страны в борьбе с COVID-19

Южная Корея вновь стала демонстрировать обнадеживающие показатели по части борьбы с COVID-19. 20 июля число "собственных" новых зараженных коронавирусом составило лишь четыре человека за сутки. Президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин заявил, что страна "побеждает коронавирус".

Согласно статистике, которую в понедельник огласили власти РК, по состоянию на полночь 20 июля на территории страны было зафиксировано всего 26 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 19 пациентов, умер 1 человек. Таким образом, общая численность случаев заражения за все время составляет теперь 13 771 человек, из которых 12 572 выздоровели и 296 умерли. Официально зарегистрированных больных - 903 человека. Доля выздоровевших составляет 91,29 процента, летальность - 2,15 процента.

Как подчеркнули в Сеуле, есть данные, которые позволяют им с оптимизмом смотреть в будущее. Из этих 26 заболевших собственно "корейских" случаев - лишь четыре, это самый низкий показатель за последние почти два с половиной месяца. Остальные 22 случая являются "импортными", то есть были привезены въезжающими в Корею иностранцами либо корейцами, которые возвращаются из других стран. За прошедшие сутки всего восемь стран стали "поставщиками" коронавируса в РК - Филиппины (9 человек), Пакистан (3), США, Мексика, Казахстан, Ирак (каждый по 2), Киргизия и Индонезия (по 1).

Таким образом, вот уже который день количество ввозных случаев заметно превышает численность новых инфицированных, которые были выявлены непосредственно на территории Южной Кореи.

В целом же Корея вновь вернулась к показателям трехмесячной давности, когда к концу апреля цифры были также весьма обнадеживающими, что позволило властям страны ослабить меры по социальному дистанцированию. Правда, затем в начале мая последовали несколько вспышек, когда число заболевших временами составляло по 50-70 и более человек в сутки. С последствиями той "второй волны" Корея борется до сих пор и, похоже, смогла достигнуть перелома. В последние недели налицо явная тенденция на сокращение числа новых случаев, при этом в первую очередь собственно корейских.

Все это позволило заявить президенту РК Мун Чжэ Ину о том, что страна "побеждает коронавирус". Он написал об этом в своем аккаунте в одной из соцсетей, комментируя тот факт, что 20 июля исполнился ровно полгода с момента, когда на территории РК был зарегистрирован первый зараженный COVID-19. Мун Чжэ Ин поблагодарил за самоотверженный труд медиков, местные органы власти, а также сотрудников тех структур, кто занимается борьбой с инфекцией.

Отметим, что с 20 июля в столичном регионе Кореи возобновили работу музеи, галереи искусства и библиотеки. До сих пор они были закрыты для посещения из-за коронавируса. Посещение теперь возможно, но пока численность гостей будет контролироваться, чтобы обеспечить возможность для соблюдения безопасной дистанции.