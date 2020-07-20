Должники из числа неработающих пенсионеров, у которых пенсия меньше двух МРОТ и нет иной недвижимости, кроме единственного жилья, получили право на рассрочку по взысканию кредита или займа до 1 июля 2022 года. В обмен на это они должны вернуться к погашению долга. Похожий механизм "исполнительных каникул" установлен для взыскания задолженности имущественного характера с бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Закон об этом подписал президент Владимир Путин, документ уже вступил в силу. Вместе с механизмом кредитных каникул новый закон призван помочь добросовестным должникам справиться с последствиями кризиса.

Для пенсионеров речь идет о просроченных кредитах на сумму до 1 млн руб., по которым суд принял решение о взыскании до 1 октября 2020 года. Чтобы получить рассрочку, нужно обратиться к судебному приставу, приложив к заявлению график погашения долга.

Рассрочка предоставляется в обмен на полное погашение задолженности равными платежами в течение льготного периода

Закон устанавливает предельно простой график: в течение срока рассрочки задолженность должна быть полностью погашена равными ежемесячными платежами (начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлена рассрочка). Если должник нарушает график, то исполнительное производство возобновляется на общих основаниях, и повторно воспользоваться временным механизмом не получится.

В течение срока рассрочки должникам запрещается продавать или отдавать имущество в залог, а коллекторам запрещается принимать меры для взыскания задолженности. Наконец, до конца 2020 года приставы не могут проводить осмотр имущества должника в его жилье и накладывать на него арест, но могут накладывать арест на автомобили и другие транспортные средства.

Под действие закона подпадают юрлица и индивидуальные предприниматели, которые на 1 марта находились в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, имеют ОКВЭД, включенный в перечень наиболее пострадавших отраслей (гостиницы, автоперевозки, общественное питание, непродовольственная розница, СМИ и т.д.), а также не воспользовались мораторием на банкротство. Для юрлиц и ИП планка задолженности установлена на уровне 15 млн руб., а срок рассрочки - до 1 августа 2021 года. Помимо запрета на отчуждение имущества в течение льготного периода, организации также не вправе выплачивать дивиденды и доходы по долям, распределять прибыль между учредителями. Закон не распространяется на взыскание задолженности по зарплате, компенсаций за вред здоровью или в связи с потерей кормильца.

По оценкам авторов закона, льготный режим может затронуть около 4 млн организаций и ИП и свыше 1,5 млн пенсионеров.

1,5 миллиона пенсионеров, имеющих просроченную задолженность, могут затронуть "исполнительные каникулы"