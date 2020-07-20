Президент разрешил переносить Съезд судей при угрозе ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий переносить Съезд судей при угрозе чрезвычайных ситуаций.

"При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, возникновении иных ситуаций, исключающих возможность проведения очного съезда, созыв съезда может быть перенесен на более поздний срок", - сказано в законе.

Как напоминает РИА Новости, съезд судей собирается раз в четыре года и является высшим органом судейского сообщества. Съезд принимает кодекс судейской этики и другие акты, регулирующие деятельность сообщества.

Также в подписанном главой государства законе предусматривается, что своих делегатов на съезд судей сможет направить Суд по интеллектуальным правам. Он будет вправе выбрать своими представителями на съезде двух судей.