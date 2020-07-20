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20.07.2020 17:16
Рубрика: Экономика

За здорово живем

Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Текст: Татьяна Карабут
В рационе россиян все больше отечественных продуктов, и он становится все более здоровым. Минсельхоз поддержит спрос на здоровое питание, помогая производителям продукции со сниженным содержанием жира, насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот, сахара и соли.
Россияне стали потреблять меньше мучного и сладкого, отдавая предпочтение здоровой пище. Фото: Константин Завражин/ РГ Россияне стали потреблять меньше мучного и сладкого, отдавая предпочтение здоровой пище. Фото: Константин Завражин/ РГ
Россияне стали потреблять меньше мучного и сладкого, отдавая предпочтение здоровой пище. Фото: Константин Завражин/ РГ

Это следует из новой Долгосрочной стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности, разработанной Минсельхозом.

Фото: iStock
Россия может существенно нарастить поставки мяса на мировой рынок

За последние пять лет тренд на ЗОЖ уже стал очевиден, отмечается в стратегии. Так, производство мяса и субпродуктов выросло на 20,8%, сыра - на 15,7%, масла растительного - на 43,7%, крахмалов - на 49,2%, кондитерских изделий - на 12,5%, сахара - на 42,4%. В то же время снизилось производство муки, хлебобулочных изделий.

Основной упор в стратегии делается на повышении качества продукции, чтобы и питание россиян было более сбалансированным и чтобы рос спрос на российскую еду за рубежом.

В стратегии появилась глава, посвященная пищевой продукции нового поколения. Например, в молоке - это безлактозное молоко, в кондитерской промышленности - продукты без содержания глютена и т.д., отмечает зампред Комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор "Petrova 5 Consulting" Марина Петрова. Кроме того, нашел отражение в стратегии тренд на вегетарианство - указана необходимость развития продукции, произведенной на основе сои, овса, кокоса, различных видов орехов, которая по своим органолептическим свойствам схожа с молоком и молочной продукцией, при этом молочный жир замещается на растительный. Планируется развитие новых видов биологического сырья - биомассы из водорослей, генных и клеточных технологий, которые позволят выпускать мясо, рыбу и молочные продукты без использования животных.

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Авторы стратегии отмечают: Россия уже обеспечила продовольственную безопасность практически по всем ключевым направлениям. Так, в 2019 году самообеспеченность мясом и мясной продукцией составила 96,7%, (на 11,7 процентных пункта выше показателя, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности), сахаром - 125,4% (на 35,4 п.п. выше), растительным маслом - 175,9% (на 85,9 п.п. выше). А вот по молоку и молочным продуктам уровень самообеспеченности составляет 84,4%, то есть на 5,6 п.п. ниже показателя, предусмотренного доктриной.

Поэтому особое внимание в документе уделено развитию экспорта - зерна, сыра, растительного масла, прописаны методы господдержки экспорта, включая развитие института атташе по сельскому хозяйству, содействие участию в зарубежных выставках, компенсацию затрат на транспортировку.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

Авторы стратегии рассматривают три сценария развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года (в зависимости от экономической ситуации): базовый, оптимистичный и консервативный.

Все три сценария предполагают решение проблемы обеспечения сельхозпроизводителей отечественными семенами, племенным материалом и т.д., развитие логистики и проектов по глубокой переработке продукции (в первую очередь зерновых и молока).

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Базовый сценарий рассчитан исходя из роста реальных доходов населения в 1,3 раза по отношению к 2019 году, увеличения объема инвестиций в основные фонды предприятий к 2030 году до 450 млрд рублей в год (в 2018 году - около 305 млрд рублей), сохранения уровня господдержки АПК не ниже уровня 2019 года и т.п. В этом случае рост производства мясной и молочной отраслей позволит полностью обеспечить увеличение потребления населением страны растительного и животного белка, при этом потребление хлебобулочных изделий и сахара будет снижаться.

В оптимистичном сценарии (рост доходов населения в 1,4 раза, а инвестиций - до 495 млрд рублей, наращивание господдержки отрасли к уровню 2019 года) экспорт будет расти значительно быстрее (в 2030 году он должен составить 19,9 млрд долларов), а люди смогут покупать более дорогую, органическую, экологически чистую продукцию.

Консервативный сценарий предполагает снижение объемов производства продуктов в стране и увеличение доли импорта.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

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