Прощальный аккорд прозвучал на "Славянском базаре" в Витебске

Претендующий, по оценке многочисленных журналистов, на звание "самого крупного open air Европы", город на Западной Двине восхищал четыре дня исполнением бессмертной классики, хитами и перформансами, ярмарками мастеров и уникальными выставками славянского творчества.

Лаконично и ярко презентовал в день открытия этот популярный интернациональный форум Александр Лукашенко, по словам которого "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства. И оно, подчеркнул белорусский лидер, должно биться во имя главной идеи, заложенной в его основу, - "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Кстати, закрыли фестиваль в этом году в совершенно новом формате: "три в одном". В нем устроителям удалось соединить сразу три праздничных события: и второй тур финала конкурса молодых исполнителей "Витебск-2020", и церемонию награждения победителей взрослого и детского вокальных состязаний, и даже гала-концерт.

Заветную статуэтку "Лира" международного конкурса исполнителей эстрадной песни, информирует БЕЛТА, получил белорус, 23-летний Роман Волознев. Кроме того, он удостоен специальной награды имени Владимира Мулявина "За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство". Известно также, что певец уже четыре года выступает в ансамбле "Сябры".

А за яркое исполнение песен славянских народов специальный приз президента РБ был вручен Беларуси "Славянская надежда" украинской певице Элина Иващенко.

Уже после выступлений участников взрослого конкурса на сцену выходили эстрадные артисты. Шквалом аплодисментов встретили зрители выступление Лолиты, признаются местные обозреватели. И если на первой ее песне, лиричной и спокойной, зал умиротворенно слушал композицию, то после первых аккордов "На Титанике" часть одухотворенных фанатов "подскочила со своих мест и начала танцевать".

Бурно приветствовал Летний амфитеатр Олега Газманова и Сосо Павлиашвили, Таисию Повалий. Вместе с председателем жюри детского конкурса Александром Солодухой на сцену вышел и композитор Эдуард Ханок, который в этом году отметил 80-летний юбилей. Он автор музыки к популярным "Малиновке", "Я у бабушки живу", "Лягу, прылягу", напоминает агентство.

Глубокой ночью попрощался "Славянский базар в Витебске" со своей многотысячной аудиторией, и небо над Летним амфитеатром по традиции украсила радуга памятных фейерверков.