Культура
20.07.2020 11:37
Текст: Юрий Сизов

Прощальный аккорд прозвучал на "Славянском базаре" в Витебске

Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.

Претендующий, по оценке многочисленных журналистов, на звание "самого крупного open air Европы", город на Западной Двине восхищал четыре дня исполнением бессмертной классики, хитами и перформансами, ярмарками мастеров и уникальными выставками славянского творчества.

Лаконично и ярко презентовал в день открытия этот популярный интернациональный форум Александр Лукашенко, по словам которого "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства. И оно, подчеркнул белорусский лидер, должно биться во имя главной идеи, заложенной в его основу, - "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Кстати, закрыли фестиваль в этом году в совершенно новом формате: "три в одном". В нем устроителям удалось соединить сразу три праздничных события: и второй тур финала конкурса молодых исполнителей "Витебск-2020", и церемонию награждения победителей взрослого и детского вокальных состязаний, и даже гала-концерт.

Заветную статуэтку "Лира" международного конкурса исполнителей эстрадной песни, информирует БЕЛТА, получил белорус, 23-летний Роман Волознев. Кроме того, он удостоен специальной награды имени Владимира Мулявина "За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство". Известно также, что певец уже четыре года выступает в ансамбле "Сябры".

А за яркое исполнение песен славянских народов специальный приз президента РБ был вручен Беларуси "Славянская надежда" украинской певице Элина Иващенко.

Фото: Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевала Ангелина Ломако

Уже после выступлений участников взрослого конкурса на сцену выходили эстрадные артисты. Шквалом аплодисментов встретили зрители выступление Лолиты, признаются местные обозреватели. И если на первой ее песне, лиричной и спокойной, зал умиротворенно слушал композицию, то после первых аккордов "На Титанике" часть одухотворенных фанатов "подскочила со своих мест и начала танцевать".

Бурно приветствовал Летний амфитеатр Олега Газманова и Сосо Павлиашвили, Таисию Повалий. Вместе с председателем жюри детского конкурса Александром Солодухой на сцену вышел и композитор Эдуард Ханок, который в этом году отметил 80-летний юбилей. Он автор музыки к популярным "Малиновке", "Я у бабушки живу", "Лягу, прылягу", напоминает агентство.

Глубокой ночью попрощался "Славянский базар в Витебске" со своей многотысячной аудиторией, и небо над Летним амфитеатром по традиции украсила радуга памятных фейерверков.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»