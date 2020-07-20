Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент подписал указ об отрешении от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Врио главы региона Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева - депутата Госдумы от ЛДПР.

Президент побеседовал с Дегтяревым по видеосвязи и сообщил о своем решении. "Вы человек достаточно молодой, но все-таки уже хорошо подготовленный. И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой, вы - инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно", - заметил глава государства. "Есть для вас работа, очень ответственная работа, очень важная, и, конечно, очень нужная стране", - подчеркнул он.

"Это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей, - заявил Путин. - Хабаровский край - один из крупнейших регионов с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов".

На прямой вопрос, готов ли Дегтярев к такой работе, собеседник президента ответил утвердительно и поблагодарил за доверие. "Готов немедленно вылететь в Хабаровский край", - заверил он.