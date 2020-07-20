Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края

Новости

Прокуратура начала проверку по поводу запаха газа в Нижнем Новгороде 16:14
Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев 16:13
Комитет Госдумы по спорту вместо Дегтярева возглавит представитель ЛДПР 16:05
В Нарьян-Маре открылся купальный сезон 15:59
Экс-министра строительства Ставрополья арестовали на два месяца 15:59
На Ямале следователи пришли с обыском в районную администрацию 15:57
В Петербурге ликвидировали высокопроизводительную нарколабораторию 15:56
В Саратове напали на следователя управления СК 15:56
В Пулково задержали ульяновца, находившегося в розыске за грабеж 15:52
Лукашенко произвел кадровые обновления в системе нацбезопасности 15:51
ЦИК: Выборы нового губернатора Хабаровского края пройдут в 2021 году 15:44
Стала известна дата презентации нового раскладного смартфона Samsung 15:43
В Мексике из-под земли "восстала" 1700-летняя гробница 15:38
В Кабардино-Балкарии группа туристов пострадала при сходе льда 15:23
Мэр Норильска объявил о своей отставке 15:17
В Петербурге заложили фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" 15:10
Путин объяснил, почему Украина не вкладывала в развитие Крыма 15:07
Ford возродит имя Maverick для новых кроссовера и пикапа 15:03
Кроссовер любителей аниме может прибыть в Россию 15:00
Собянин: Cтанция БКЛ "Электрозаводская" готова на 70% 14:53
Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей 14:45
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки 14:44
Жителей Москвы и области предупредили о надвигающейся грозе 14:35
В Шереметьево можно будет пройти экспресс-тестирование на коронавирус 14:33
Египтологи раскрыли тайну смерти "кричащей мумии" 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 15:16
Рубрика: Власть

Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края

Текст: Кира Латухина
Президент подписал указ об отрешении от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Врио главы региона Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева - депутата Госдумы от ЛДПР.

Президент побеседовал с Дегтяревым по видеосвязи и сообщил о своем решении. "Вы человек достаточно молодой, но все-таки уже хорошо подготовленный. И образование у вас качественное, и опыт политической работы большой, вы - инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно", - заметил глава государства. "Есть для вас работа, очень ответственная работа, очень важная, и, конечно, очень нужная стране", - подчеркнул он.

Песков: Путин пока не собирается в Хабаровск

"Это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей, - заявил Путин. - Хабаровский край - один из крупнейших регионов с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов".

На прямой вопрос, готов ли Дегтярев к такой работе, собеседник президента ответил утвердительно и поблагодарил за доверие. "Готов немедленно вылететь в Хабаровский край", - заверил он.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край РГ-Видео Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Главное сегодня

Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ семь иностранных организаций
Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации