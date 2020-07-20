Путин обязал ФСИН сообщать регионам об освобождении заключенных с опасными болезнями

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает администрации исправительных учреждений сообщать в профильные ведомства субъектов Федерации об освобождаемых заключенных с опасными для окружающих болезнями.

На основании этих сведений региональные власти будут решать вопрос об оказании медицинской помощи освобожденных из мест лишения свободы.

Правительству предстоит утвердить перечень заболеваний, на которые распространяются нормы этого закона. Предыдущий составили еще в 2004 году и он включает в себя не все болезни, представляющие опасность для окружающих.

По данным ФСИН на октябрь прошлого года, в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержались более 13 тысяч человек с открытой формой туберкулеза и более 50 тысяч ВИЧ-положительных заключенных.