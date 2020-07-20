Путин обсудил с Борисовым плавучий космодром

Об оздоровлении предприятий "оборонки", состоянии плавучего космодрома "Морской старт", а также сотрудничестве с Сирией и Кубой шла речь на встрече президента Владимира Путина в Крыму с вице-премьером Юрием Борисовым.
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
О содержании разговора информагентствам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК", - рассказал представитель Кремля.
Зампред правительства доложил о детальном обследовании состояния "Морского старта", приобретенного компанией S7.
Путин обсудил с Борисовым и вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой (вице-премьер их возглавляет).