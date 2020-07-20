Путин обсудил с Борисовым плавучий космодром

Об оздоровлении предприятий "оборонки", состоянии плавучего космодрома "Морской старт", а также сотрудничестве с Сирией и Кубой шла речь на встрече президента Владимира Путина в Крыму с вице-премьером Юрием Борисовым.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС