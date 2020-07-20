Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Применение особого порядка судебного разбирательства станет возможным лишь по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Особый порядок рассмотрения уголовных дел предполагает, что обвиняемый полностью соглашается с предъявленным обвинением и не может затем обжаловать приговор по существу. При этом суд назначает наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей обвинения.

Сейчас установлено, что особый порядок может быть применен по уголовным делам, если наказание не превышает десять лет лишения свободы. То есть в том числе и к умышленным тяжким преступлениям.

Отметим, что к преступлениям небольшой и средней тяжести относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пять лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

Как заявляли в Совфеде при рассмотрении этого закона, в особом порядке пока рассматривается около 70 процентов всех дел. Однако при тяжких преступлениях (60 процентов их также рассматривается без судебного следствия) потерпевшие поражаются в своих процессуальных правах, так как не имеют возможность участвовать в судебном разбирательстве.