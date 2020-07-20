Путин подписал закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе.

Согласно документу, за гражданским служащим закрепляется право перенести рассмотрение служебного спора в суд, если он не был рассмотрен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок.

Отметим, что перечень служебных споров, которые могут быть в таком формате в суде, дополняется заявлением о неправомерных действиях работодателя при обработке или защите персональных данных.

Кроме того, в законе прописано совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам. Так, в комиссию будут включаться, помимо представителей выборного профсоюзного органа, и представители госслужащих, избираемые на собрании. Работодатели в свою очередь обязаны обеспечить проведение таких собраний.