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20.07.2020 17:43
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и ИП

Текст: Екатерина Петрова
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по задолженностям для пенсионеров и предпринимателей, которые наиболее пострадали в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Пенсионеры с доходом не более двух прожиточных минимумов смогут рассчитывать на рассрочку по взысканию задолженности по кредитным договорам. Ее предоставят гражданам, которые получают пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца без иных источников дохода, недвижимого имущества. Рассрочку можно получить без обращения в суд. Ее предоставят не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. При этом сумма долга пенсионера не должна превышать 1 млн рублей. Только в таком случае можно обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки.

Фото: iStock
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Рассчитывать на преференцию смогут юрлица и индивидуальные предприниматели из перечня наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей. Они должны числиться в едином реестре субъектов МСП (по данным на 1 марта 2020 года). В таком случае бизнес может обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки. При этом сумма задолженности не может превышать 15 млн рублей. Рассрочку предоставят однократно не более чем на год и не позднее 1 августа 2021 года.

Предусмотрено поэтапное погашение задолженности - ежемесячными платежами в равных долях. При нарушении графика погашения преференция отменяется. В течение всего периода действия рассрочки должники не могут совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, а также сделки с отчуждением или обременением своего имущества.

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