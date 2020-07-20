Путин приедет на парад ВМФ

Президент Владимир Путин посетит парад ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля, как и собирался, подтвердили в Кремле.

Сегодня в Керчи Владимир Путин, говоря про перенос акции "Бессмертный полк" на следующий год, заявил, что ранее выстроил свой график так, "чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь, пройти по ней с людьми".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос, сохраняются ли планы главы государства посетить парад в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.