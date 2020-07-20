Путин продлил период приватизации компаний "Роскосмоса" до 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 2026 года переходного периода для акционирования предприятий госкорпорации "Роскосмос" и сохранения ее полномочий по осуществлению от имени РФ прав собственника. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации​​​.

По действующему законодательству переходный период действует до 13 июля 2020 года. В этот период "Роскосмос" наделен полномочиями по осуществлению от имени РФ прав собственника имущества государственных унитарных предприятий, а также функцией учредителя и права собственника имущества, находящегося в оперативном управлении, федеральных госучреждений. После 13 июля таких полномочий не будет, и решение по вопросам управления перейдет к Росимуществу, пояснял ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик - сообщает РИА Новости.

Закон, продлевающий переходный период до 1 января 2026 года, вступает в силу через 10 дней после его опубликования. Необходимость продления этого периода Дубик связывал с ситуацией, возникшей в ходе подготовки к изменению организационно-правовой формы ФКП "НИЦ РКП" и формы собственности имущества, находящегося в оперативном управлении ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" и ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".