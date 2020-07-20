Путин разрешил муниципалитетам выделять жилье участковым

Участковые смогут жить рядом с местом работы. Органы местного самоуправления теперь на законных основаниях смогут выделять служебное жилье участковым уполномоченным полиции. Такой закон подписал Владимир Путин.

Раньше было так: если в муниципальном образовании нет жилого помещения спецфонда МВД, служебное жилье участковые получали из муниципального фонда от органа местного самоуправления. Но соответствующие нормы в законе о местном самоуправлении утратили силу с 2017 года, и контролирующие органы считали такие действия нецелевым расходованием средств.

Новый закон дополнил перечень полномочий органов местного самоуправления правом на "предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности".