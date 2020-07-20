Путин разрешил охотникам регулировать численность животных

Президент России Владимир Путин добавил охотников к списку тех, кто может регулировать численность охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях, подписав соответствующий закон.

До сих пор это право было предоставлено работникам юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющим обязанности по охоте и сохранению охотничьих ресурсов на основании трудового или гражданско-правового договора.

Речь в новом законе идет об охотниках, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре.