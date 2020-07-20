ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска

В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария". Данных о жертвах пока нет.

"Сирийские зенитчики успешно отражают атаку и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей", - уточняется со ссылкой на армейские источники.

Обстрел, по данным сирийских военных, ведется Израилем о стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс. Официальный Тель-Авив пока никак эту информацию не прокомментировал.