В проекте КоАП, обнародованном минюстом, появилась новая статья для работодателей: теперь их смогут наказывать и за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Нарушителей ждет крупный штраф.

По мнению члена Ассоциации юристов России Екатерины Громовой, возможно, такое наказание можно будет применить к работодателям, которые не соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, например, скорее всего, смогут наказывать за непроведение дезинфекции контактных поверхностей, мебели, оргтехники и др. в течение дня, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха и запаса дезинфицирующих средств. Но, конечно, конкретный список, какие именно антисанитарные нарушения попадут под статью, нужно будет дополнительно прояснить.

"Очевидно, что данная статья появилась в современных реалиях. Санитарно-эпидемиологические требования были всегда, но они касались производства продуктов, оказания услуг, то есть отношений с потребителями. В области трудового права действовали только нормы по охране труда", - поясняет юрист.

Статья предусматривает штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 5 до 10 тысяч рублей. Организация, где нарушают санитарные нормы, рискует заплатить от 30 до 50 тысяч.

Штрафы могут быть назначены, например, если работодатели не приняли мер для предотвращения распространения вирусной инфекции, в том числе не организовали регулярную дезинфекцию

Отдельное наказание предусмотрено, если условия труда создали угрозу жизни и здоровью людей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Для организаций - от 60 до 70 тысяч рублей.

По мнению юриста, "массовое распространение заболеваемости, например, COVID-19, в организации можно расценивать как создание угрозы жизни и здоровью людей. В том числе если при выявлении заболевшего не была, например, произведена изоляция контактировавших с ним, не осуществлена дезинфекция".

"Если факты заболеваемости будут подтверждены медицинским учреждением, протоколом будут установлены факты несоблюдения требований нормативных актов, то, думаю, это может служить довольно весомым доказательством возникновения угрозы жизни и здоровью. В остальных случаях доказывать причинно-следственную связь будет проблематично", - отмечает Екатерина Громова.

Если работодатель не организует проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, его также ждет наказание. Как отмечает юрист, все санитарно-противоэпидемиологические мероприятия должны быть утверждены нормативным актом, где периодичность их проведения также должна быть зафиксирована.

Если работник видит, что нарушение санитарно-эпидемиологических требований налицо, он может пожаловаться в Роспотребнадзор.

Минюст недавно закончил публичное обсуждение проекта нового КоАП и сейчас дорабатывает документ с учетом поступивших отзывов. В ведомстве заверяют, что все поступившие замечания будут внимательно изучены. Всего по результатам рассмотрения проекта нового КоАП уже поступило более 130 различных предложений.