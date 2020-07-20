Новости

Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника 19:15
Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 19:13
Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети 19:05
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 19:03
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова 18:58
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 18:55
Житель Волгоградской области из-за конфликта поджег дома трех соседок 18:54
Госдума завершит весеннюю сессию отчетом правительства 18:51
Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок" 18:49
Глава судейского комитета РФС заявил, что фолов на Соболеве не было 18:48
Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля 18:47
Президент разрешил переносить Съезд судей при угрозе ЧС 18:42
Российская сборная по скалолазанию прошла карантин на сборах в Крыму 18:37
Назначен новый статс-секретарь министерства юстиции 18:37
"Крушение вертолета" под Новосибирском оказалось лесным пожаром 18:36
Тильда Суинтон и Энн Хуэй получили "Золотых львов" Венецианского фестиваля 18:35
МИД РФ отреагировал на решение США внести Кадырова в "черный список" 18:29
Все замечания, выявленные перед запуском "Прогресс МС-15", устранены 18:26
Глава МИД Германии: Россия нужна Европе 18:24
МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета под Новосибирском 18:21
Мэр Азова вышел на работу после домашнего ареста 18:19
"Зенит" будет хозяином поля в финальном матче Кубка России 18:18
Пожарные ЦФО получили 60 новых автомобилей 18:15
Изобретатели получат виртуальные патенты на основании 3D-моделей 18:15
Старейший торговый город викингов найден в Норвегии 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 18:42
Рубрика: Власть

Заразный штраф

Работодателей накажут за антисанитарию
Текст: Светлана Медведева
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
В проекте КоАП, обнародованном минюстом, появилась новая статья для работодателей: теперь их смогут наказывать и за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Нарушителей ждет крупный штраф.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Подготовлены поправки в КоАП для защиты должников от коллекторов

По мнению члена Ассоциации юристов России Екатерины Громовой, возможно, такое наказание можно будет применить к работодателям, которые не соблюдают меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, например, скорее всего, смогут наказывать за непроведение дезинфекции контактных поверхностей, мебели, оргтехники и др. в течение дня, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха и запаса дезинфицирующих средств. Но, конечно, конкретный список, какие именно антисанитарные нарушения попадут под статью, нужно будет дополнительно прояснить.

"Очевидно, что данная статья появилась в современных реалиях. Санитарно-эпидемиологические требования были всегда, но они касались производства продуктов, оказания услуг, то есть отношений с потребителями. В области трудового права действовали только нормы по охране труда", - поясняет юрист.

Статья предусматривает штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 5 до 10 тысяч рублей. Организация, где нарушают санитарные нормы, рискует заплатить от 30 до 50 тысяч.

Штрафы могут быть назначены, например, если работодатели не приняли мер для предотвращения распространения вирусной инфекции, в том числе не организовали регулярную дезинфекцию

Отдельное наказание предусмотрено, если условия труда создали угрозу жизни и здоровью людей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Для организаций - от 60 до 70 тысяч рублей.

По мнению юриста, "массовое распространение заболеваемости, например, COVID-19, в организации можно расценивать как создание угрозы жизни и здоровью людей. В том числе если при выявлении заболевшего не была, например, произведена изоляция контактировавших с ним, не осуществлена дезинфекция".

"Если факты заболеваемости будут подтверждены медицинским учреждением, протоколом будут установлены факты несоблюдения требований нормативных актов, то, думаю, это может служить довольно весомым доказательством возникновения угрозы жизни и здоровью. В остальных случаях доказывать причинно-следственную связь будет проблематично", - отмечает Екатерина Громова.

Фото: mirefa / istockphoto
В КоАП планируются штрафы за выгул собак опасных пород без намордника

Если работодатель не организует проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, его также ждет наказание. Как отмечает юрист, все санитарно-противоэпидемиологические мероприятия должны быть утверждены нормативным актом, где периодичность их проведения также должна быть зафиксирована.

Если работник видит, что нарушение санитарно-эпидемиологических требований налицо, он может пожаловаться в Роспотребнадзор.

Минюст недавно закончил публичное обсуждение проекта нового КоАП и сейчас дорабатывает документ с учетом поступивших отзывов. В ведомстве заверяют, что все поступившие замечания будут внимательно изучены. Всего по результатам рассмотрения проекта нового КоАП уже поступило более 130 различных предложений.

Власть Право Административное право Правительство Минюст

Главное сегодня

В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Иностранцы смогут вернуть НДС по электронному чеку
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ семь иностранных организаций
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации