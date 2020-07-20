Радио Sputnik запустило новый проект "Москва-80: Ретро-tube"

В этом году отмечается 40-летию Олимпийских игр 1980 года. К дате Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило новый специальный проект "Москва-80: Ретро-tube". Этот мультимедийный продукт - результат работы 13 редакций Sputnik в странах бывшего Советского Союза и московского офиса. В нем - о летних Олимпийских играх расскажут через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.

Сколько власти потратили на московскую Олимпиаду? Что покупали на свои гонорары советские медалисты? Как обеспечивалась безопасность? Могли ли религиозные атлеты помолиться в атеистическом СССР? Все это можно узнать благодаря спецпроекту "Москва-80: Ретро-tube".

Комментируя запуск проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко отметил: "Это проект не только о спорте, и не столько о спорте. Это проект о той эпохе, о людях, атмосфере, в которой жила большая страна, о том, как готовились к одному из главных событий десятилетия бывшие союзные республики. Кому-то мы напомним о том, как это было, а кому-то расскажем, как люди жили в 1980 году. В проекте мы используем все возможные форматы: рассказы очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников, уникальные архивные фото- и киноматериалы, в том числе из личных архивов наших героев. Будет и интерактивная инфографика - путешествие по олимпийской Москве. И, конечно, главная фишка проекта - сериал "Москва-80: Ретро-tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты".

"Москва-80: Ретро-tube" - многоформатный проект. Его основа - мини-сериал, ведущими которого стали известные блогеры и медиаперсоны: Тина Канделаки, Дмитрий Пучков (Гоблин), Дмитрий Губерниев, тревэл-блогер Михаил "Поехавший" Ронкаинен. Видеоролики, тексты, интервью, инфографика будут публиковаться на специальной странице проекта на 13 сайтах Sputnik, странице Sputnik на русском в YouTube, в телеграм-каналах Sputnik и на официальных аккаунтах в соцсетях.

В релизе о новом проекте говорится о том, что в процессе подготовки материалов журналисты Sputnik искали подробности, связанные с Олимпиадой, которые позволяют посмотреть на этот период в истории СССР с неожиданного, неофициального ракурса. По словам авторов проекта, удалось найти множество интересных подробностей: например, попытка кражи олимпийского факела в Минске, которую сорвали милиционеры, или история о том, почему делегация КНДР устроила народный суд над одним из членов команды.

Часть спецпроекта посвящена участию советских республик в подготовке и проведении Олимпиады-80. Речь не только о спортсменах из разных ССР, завоевавших медали на играх, но и о тренировочных базах, расположенных по всему СССР. Из республик в Москву и другие города проведения Олимпиады - Минск, Ленинград и Таллин - отправлялись стройматериалы и продукты. Со всей страны в столицу командировались милиционеры, переводчики, лучшие официанты и повара, музыкальные коллективы. На каждом сайте Sputnik будет свой контент.