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20.07.2020 23:26
Рубрика: Экономика

Работа есть

В столице почти на 90 процентов снизилось число обращений за пособиями по безработице
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 158(8212)
Москва традиционно обеспечивает работой не только москвичей, но и жителей многих других регионов страны. При этом уровень безработицы в городе остается всегда наименьшим. Но с началом пандемии он вырос с прежних 1,46 до 2,72 процента. И вот лишь в июле безработица в городе снова начала уменьшаться.
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Пик ее пришелся на апрель и май, когда в связи с режимом самоизоляции многие предприятия и организации прекратили работу. Чтобы поддержать горожан, оставшихся без работы, правительство Москвы выплатило им за время нашествия коронавирусной инфекции 4 миллиарда 768 миллионов рублей. Как рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова: "Столица заняла первое место в рейтинге регионов по выплатам социальных обязательств безработным и сделала все, чтобы не допустить просрочки установленных законом сроков выплат в 11 дней. Работа эта осуществлялась дистанционно. Контакт-центры приняли около 500 тысяч звонков. Итог - почти 200 тысяч зарегистрированных безработных, которым выплачена материальная помощь.

И вот лишь в июле ситуация начала меняться. Количество обращений за пособием по безработице в Москве снизилось почти на 90 процентов.

Повышенный размер пособий по безработице сохранится до конца лета

- Если в апреле в центр занятости ежедневно поступало более 10 тысяч заявок на помощь, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200-1500 в день. Это связано с тем, что рынок труда оживает - снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места", - рассказала вице-мэр.

Безработными в столице на 1 июля признаны 196 тысяч москвичей. Все они стоят на учете в центре занятости населения. Более 60 процентов из них заинтересованы именно в поиске работы и скорейшем трудоустройстве. В их числе сотрудники из наиболее пострадавших в пандемию сфер оптовой и розничной торговли и сервисной индустрии. Часть компаний этих отраслей смогла во время пандемии встроиться в новую ситуацию. Они организовали курьерскую доставку, запустили иначе логистику, складские работы, кол-центры и онлайн-сервисы. Благодаря этому продолжили свою работу, переведя часть процессов в онлайн и сохранив в итоге штат.

Безработные же москвичи продолжают получать социальные выплаты и помощь в поиске работы. Более 25 тысяч из тех, кто потерял работу, уже снялись с учета и трудоустроены. Сейчас центр занятости населения предлагает горожанам порядка 72 тысяч вакансий.

Если в апреле в центр занятости ежедневно поступало более 10 тысяч заявок на помощь, то сейчас - не более 1,5 тысячи

Справка "РГ"

Посмотреть, есть ли вакансия, подходящая для вас, можно на сайте центра "Моя работа". Там же можно дистанционно подать онлайн-заявку на поиск работы. Готовы оказать такую помощь и в 50 офисах "Мои документы", флагманском центре "Моя работа" и специализированном центре "Моя карьера". Задать вопрос или получить консультацию по оформлению госуслуг можно и в контакт-центре по телефону: 8 (495) 705-75-75.

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