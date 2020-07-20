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20.07.2020 14:45
Рубрика: Происшествия

Ивановский полицейский предложил обвиняемому помощь за 1,2 млн рублей

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Ивановского полицейского и его жену заподозрили в покушении на мошенничество за помощь обвиняемому, объявленному в розыск.

По версии следствия, начальник отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский" предложил помочь местному жителю, объявленному в розыск в другом регионе в рамках возбужденного уголовного дела. За вознаграждение в 1,2 миллиона рублей полицейский пообещал 35-летнему обвиняемому прекратить мероприятия по его розыску в Ивановской области.

Фото: Владимир Воропаев
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"16 июля 2020 года в Иванове жена начальника отделения уголовного розыска МО МВД России "Кинешемский", посвященная в планы мужа, получила от фигуранта уголовного дела часть ранее оговоренной суммы в размере 610 тысяч рублей", - сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ. Однако по переговорах высокопоставленного полицейского с фигурантом уголовного дела стало известно оперативникам УФСБ и отдела собственной безопасности регионального УМВД.

После получения денег обоих супругов задержали. Полицейского заключили под стражу, а его жену отправили под домашний арест. В отношении полицейского и его жены возбудили дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В доме у подозреваемых прошли обыски, изъяты документы.

В полиции пояснили, что по факту ЧП в Кинешме руководство ведомства назначило служебную проверку.

- Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в УМВД.

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