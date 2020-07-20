Москвичам посоветовали не купаться в линзах из-за опасной амебы

Снимать контактные линзы перед тем, как окунуться в озеро, пруд или реку, порекомендовал москвичам завотделением офтальмологии госпиталя для ветеранов войн N2, доктор медицинских наук Алексей Егоров. Причина - обитающий в открытых водоемах простейший организм акантамеба.

Как рассказал Егоров агентству городских новостей "Москва", этот микроорганизм, попадая на слизистую, пытается всеми силами там закрепиться. Если слизистая чем-то травмирована, это удается легче. У тех, кто постоянно носит контактные линзы, роговая оболочка часто нарушена, но даже с такой поверхности акантамеба скорее всего соскользнет - если не будет линз. Они в данном случае играют роль подручного средства, помогающего микроорганизму закрепиться на слизистой глаза. "Если купаться в линзах, шанс попадания акантамебы увеличивается", - считает Егоров.

После этого у человека начинаются развиваться симптомы конъюнктивита - покраснение, боль, светобоязнь. При тяжелых случаях возможен анактамебный кератит - тяжелое воспалительное заболевание роговицы.