Наталья Сергунина: Лидеры рынка телекоммуникаций протестируют инновации в Москве

Два крупнейших российских оператора связи -"МегаФон" и МТС - стали участниками программы Правительства Москвы по пилотному тестированию инноваций. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что компании испытают на своих площадках технологии искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, решения для компьютерных игр и анализа больших данных.

Сергунина напомнила, что программа тестирования инноваций Москвы утверждена в конце мая этого года. Ею предполагается, что технологичные стартапы и компании-разработчики различных решений смогут испытывать свои продукты в реальных условиях - на базе организаций-партнеров. До конца 2020-го испытают около 100 разработок.

"Количество площадок для тестирования новых технологий приближается к 60, - пояснила заммэра. - Партнерами программы выступают государственные и коммерческие организации, медицинские, научные и образовательные центры, включая ведущие вузы города. А сегодня мы рады объявить, что к проекту присоединились лидеры российского рынка телекоммуникаций".

Курирует программу Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей городской власти и бизнеса для совместного решения задач по созданию и внедрению современных технологичных решений.