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20.07.2020 09:13
Рубрика: Общество

Сдать бесплатный тест на коронавирус можно в 207 поликлиниках Москвы

Текст: Любовь Проценко
Как сообщили в комплексе социального развития Москвы, более 400 медсестер проводят бесплатное ПЦР-тестирование в 207 поликлиниках столицы. Напомню, с 16 июля этого года любой москвич может пройти такую проверку на наличие коронавирусной инфекции.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Сделать это можно в 162 взрослых и 45 детских поликлиниках, расположенных во всех округах Москвы. Медперсонал работает в две смены и обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Фото: Фото: iStock
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Чтобы не допустить скопления людей, тестирование проводится только по предварительной записи. Запись доступна на две недели вперед, поэтому каждый может выбрать удобное для себя время.

Если вы прикреплены к одной из городских поликлиник, запишитесь на мазок на портале mos.ru. Для этого авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, выберите в разделе "Услуги" "Каталог услуг", затем раздел "Здоровье", а в нем "Запись на прием к врачу". В списке специализаций найдите вкладку "Мазок на covid-19 (ПЦР)" (для взрослых и детей), а затем выберите удобную дату и время.

Кроме того, записаться на исследование можно на официальном портале ЕМИАС - "ЕМИАС.ИНФО", в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также при помощи информационных киосков в поликлиниках города. Любым из способов также можно перенести запись.

Если у вас есть московский полис ОМС, но вы не прикреплены к городской поликлинике, можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу вашего проживания - администратор запишет вас на процедуру. Полный перечень пунктов сдачи анализа теста доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Чтобы перенести запись нужно также позвонить в поликлинику.

Фото: iStock
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Напомню, пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник - с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 14:30.

Для сдачи анализа необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. На входе в здание жителям измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки. За 2 часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут - не рекомендуется жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

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