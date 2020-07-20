Сдать бесплатный тест на коронавирус можно в 207 поликлиниках Москвы

Как сообщили в комплексе социального развития Москвы, более 400 медсестер проводят бесплатное ПЦР-тестирование в 207 поликлиниках столицы. Напомню, с 16 июля этого года любой москвич может пройти такую проверку на наличие коронавирусной инфекции.

Сделать это можно в 162 взрослых и 45 детских поликлиниках, расположенных во всех округах Москвы. Медперсонал работает в две смены и обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Чтобы не допустить скопления людей, тестирование проводится только по предварительной записи. Запись доступна на две недели вперед, поэтому каждый может выбрать удобное для себя время.

Если вы прикреплены к одной из городских поликлиник, запишитесь на мазок на портале mos.ru. Для этого авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, выберите в разделе "Услуги" "Каталог услуг", затем раздел "Здоровье", а в нем "Запись на прием к врачу". В списке специализаций найдите вкладку "Мазок на covid-19 (ПЦР)" (для взрослых и детей), а затем выберите удобную дату и время.

Кроме того, записаться на исследование можно на официальном портале ЕМИАС - "ЕМИАС.ИНФО", в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также при помощи информационных киосков в поликлиниках города. Любым из способов также можно перенести запись.

Если у вас есть московский полис ОМС, но вы не прикреплены к городской поликлинике, можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу вашего проживания - администратор запишет вас на процедуру. Полный перечень пунктов сдачи анализа теста доступен на сайте mosgorzdrav.ru/covid-test. Чтобы перенести запись нужно также позвонить в поликлинику.

Напомню, пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник - с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 14:30.

Для сдачи анализа необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. На входе в здание жителям измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки. За 2 часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут - не рекомендуется жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.