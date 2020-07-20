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20.07.2020 21:52
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет разобрался, куда пропала детская площадка в Рязани

Текст: Наталья Козлова

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России объявило о завершении расследования не совсем обычного уголовного дела. Фигурантами его стали бывший и.о. главы Рязани Сергей Карабасов, его подчиненный - бывший начальник управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев и генеральный директор ООО "Уютный двор62" Михаил Пузанов. Они обвиняются в растрате бюджетных средств Рязани (ч.4 ст.160 УК РФ).

Фото: Пресс-служба МЧС
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следствие выяснило, что в 2018 году был заключен муниципальный контракт на строительство спортивной площадки между управлением энергетики и ЖКХ Рязани и ООО "Уютный двор62".

Однако на момент подписания акта выполненных работ работы по установке объекта фактически даже не начинались. Несмотря на это, по указанию Карабасова Ковалев подписал акт приема передачи, на основании которого Пузанов необоснованно получил 4,5 миллиона рублей из бюджета.

Об этой ситуации правоохранительные органы узнали после того, как журналистка из Рязани рассказала о ситуации с детской площадкой президенту России на медиафоруме.

"Своевременные действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего и даче правовой оценки действиям вышеуказанных лиц позволили в дальнейшем не допустить хищения денежных средств при завершении работ по благоустройству Рязани", - сказала Петренко.

Сейчас уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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