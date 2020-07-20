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20.07.2020 14:53
Рубрика: Экономика

Собянин: Cтанция БКЛ "Электрозаводская" готова на 70%

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин посмотрел, как строится станция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена." Он пришел к выводу, что судя по ходу работ, она будет сдана до конца года, как и планировалось.
Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции "Электрозаводская" Московского метрополитена на Большой кольцевой линии. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции "Электрозаводская" Московского метрополитена на Большой кольцевой линии. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Сергей Собянин во время осмотра хода строительства станции "Электрозаводская" Московского метрополитена на Большой кольцевой линии. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Генеральный директор Мосметростроя Сергей Жуков доложил главе города: "Никаких проблем у нас нет. Основные работы мы выполнили, приступили к архитектуре. В целом, на северо-восточном участке БКЛ в сентябре стоит задача закончить перегонные тоннели. Все идет в графике. Осталось два перегона от станции "Стромынка" до "Рижской" и от "Рижской" до "Шереметьевской".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Говоря о важности большого кольца метро, Собянин сказал: "Большая кольцевая линия - это важнейшая стройка метростроения. Она позволит улучшить транспортную доступность москвичей, даже тех, кто не пользуется метрополитеном. Станция "Электрозаводская" очень сложная, это будущий транспортно-пересадочный узел между Арбатско-Покровской линией метро и третьим диаметром МЦД Казанского направления. Станцию, надеюсь, мы до конца года сдадим и в следующем году обеспечим Арбатско-Покровскую линию новой станцией".

Строить "Электрозаводскую" начали в 2016 году. Находится она на участке между станциями "Нижегородской и "Савеловской". В настоящий момент ее готовность составляет 70%. Весь северо-восточный участок БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание 12 районов Москвы: Савеловского, Бутырского, Алексеевского, Красносельского, Марьиной Рощи, Мещанского, Сокольников, Басманного, Соколиной Горы и Лефортово. Его протяженность - 14 километров. Пока в эксплуатацию на участке введены станции "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово". Еще четыре строятся - "Электрозаводская" "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща".

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