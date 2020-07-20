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20.07.2020 12:39
Рубрика: Происшествия

В московской квартире найдено тело убитой преподавательницы ВГИКа

Текст: Ирина Огилько

Тело преподавательницы Всероссийского государственного института кинематографии Иды Щур найдено в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает ГСУ СК России.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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По данным следствия, 19 июля в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту, 5/3 обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к его совершению, запрашиваются данные с видеокамер, опрашиваются консьержи.

90-летняя Ида Щур была доцентом ВГИКа, теоретиком музыкального искусства, автором множества монографий. Преподавала она в кинематографическом институте с 1958 года.

О пропаже женщины заявила ее знакомая. Она сообщила, что двое суток женщина не выходит на связь. Полицейские, прибыв по указанному адресу, обнаружили тело преподавательницы.

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