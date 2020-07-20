В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось почти на 46% за месяц

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%.

Уже пятый день количество выявленных случаев держится на уровне 500.

Среди вновь выявленных случаев 50% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 29% - от 46 до 65, 9% - от 66 до 79, еще 3,8% - старше 80 лет. У детей - 8,2%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.